5人組ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」が16日、アジアツアーを大盛況で終えた。同日、シンガポール公演を最後に「2025 LESSERAFIM TOUR『EASY CRAZY HOT』IN ASIA」を終了した。韓国メディアが報じた。

これまで台北（先月19〜20日）、香港（同25〜26日）、マニラ（2日）、バンコク（9〜10日）、シンガポール（16日）の5都市で8回公演を開催し、すべて満員で終えた。

訪れた各国のメディアは、LE SSERAFIMの特集記事や番組、メンバーぞれぞれのSNSを紹介した。韓国テレビ局のJTBCは17日「台湾の放送局は公演前から高い関心を示した。フィリピンの民間放送局ABS−CBNは『LE SSERAFIMは28曲を無理なく消化した。最も重要な点は、舞台を心から楽しんだということだ。そしてファンの合唱が会場全体に響き渡った』と好評だった。タイの有名メディアNine Entertainは『舞台上の魅力、強烈なパフォーマンス、熱い熱気が調和した最高の公演を披露した』と評価した」と報じた。

LE SSERAFIMがアジアでコンサートを開いたのは23年以来、2年ぶり。香港では「大きな公演会場がFEARNOT（公式ファン名）の方々で埋め尽くされた姿に感動した。この瞬間は、みなさんと私たちしかいない。多様なスケジュールを消化するけど、このように一緒にする公演が一番面白い」という感想を明らかにした。

シンガポールでは「1度は必ず来てみたかった場所だった。しかし、ここで公演をすることになるとは想像もできなかった。来てみたかった場所でみなさんと一緒に過ごせて、とても意義深かった。初めてというときめきと、アジアツアーの最後という、すっきりとしたが、寂しい感情を持ってすべてを燃やした」と話した。

LE SSERAFIM9月に米国に渡る。ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、ラスベガスの6都市で公演を行う。すべての会場のチケットは、すでに売り切れている。