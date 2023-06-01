バンダイ キャンディ事業部は、シリーズ累計出荷数2億個を突破したお菓⼦『キャラパキ』シリーズより、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボパッケージ・チョコレートのデザインをリニューアルした「サンリオキャラクターズ キャラパキ チョコレート」を、4月6日より全国量販店の菓⼦売場等で発売する。本企画に合わせて世界的に人気を集める5人組グループLE SSERAFIM が、プロモーションでサンリオキャラクター