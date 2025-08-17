お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。2度目のマタニティーライフについてつづった。

現在、第2子を妊娠中の「いいお天気 妊婦生活も折り返しになり、お腹も大きくなってきたよ」と近影を公開。「前回よりも、色々身体の変化もはやくて胎動もボコボコしてたり妊婦あるあるのおしっこ近い問題もすでに始まり深夜に2〜3回起きてる笑 ただ、前は少しの変化に敏感に反応していたけど、今はベビバーグもいる＆2度目だからかはいはーい！って感じでストレスなくスルーできてる気がする。笑」と二度目のマタニティーライフについて明かした。

「よく質問でいただく、妊娠中の抱っこ紐はどうですか？と聞かれるんだけど、今のところは変わらず抱っこ紐してても苦しいとか圧迫されてる感じはないのでベビバーグに合わせて抱っこ紐も使ってます あまり締め付けすぎないようには気をつけてるよ！」とつづった。

「あと、前回の今くらいの時期はとにかく甘いものを欲していて、元々甘いものを自分で買うタイプではなかったのにドーナツ、ケーキ、シナモンロール、おまんじゅうなどなど、、スイーツを食べちゃってたんだけど、今回はそんなに食事は変わらずな感じで体重の増加も前よりはゆるやか でも前より 5キロスタートだから前よりも今の方が体重は重い えへ」とした。

「同じく年子で妊娠中です！というメッセージもたくさんいただいて、私も嬉しくなりました！皆さんも無理なく過ごしてくださいね」と呼びかけた。

「最近お気に入りのPRADAのショルダーバッグ、師匠がベビバーグのお誕生日の日に晏海もママ1年ありがとうと、プレゼントしてくれました ベビバーグのお誕生日プレゼントを買ってきてくれただけでも号泣していたのに、追い討ちで私にもプレゼントだったので大号泣してしまいました笑 自分ではつい、マザーズバッグになるような大きなかばんしか見てなかったから小さなショルダーバッグを選んでくれたのもなんだか嬉しかった！ まだまだひよっこママだけどがんばるぞーー！！感謝」とつづった。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て結婚。昨年7月には第1子となる男児が誕生した。