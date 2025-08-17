隠し切れない“ボリューム感”に目が行く…ミス・コリア出身ゴルファーのプライベートSHOTに視線集中【PHOTO】

韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの“美スタイル”際立つプライベートSHOTが話題だ。

【写真】キム・ソルビ、“驚異”の神スタイル

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。

ハートや四つ葉のクローバーの絵文字とともに「Pと相性バッチリ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、とあるカフェの店先で写真撮影に励むキム・ソルビが写っている。「OASIS CAFE ＆ RESTAURANT」と書かれた看板の下でポーズを取ったり、本を手にしゃがんだりと、魅力を感じさせる写真の数々が印象的だ。

また、タイト目な白Tシャツに同色のハーフパンツを合わせたラフな服装からは、メリハリ感のあるスタイルの良さがあらわに。モデルさながらのプロポーションを堂々と披露し、多くのファンを魅了していた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの30歳。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）など下部ツアーで主に活動を続けたゴルファーだ。2020年にはプロゴルファーとしては異例ながら「ミス・コリア」ソウル本選に出場し、「スポテイナー賞」を受賞するなど、モデルさながらの美貌で人気を博している。

昨年にはSBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）に出演するなど、ゴルフの技術やノウハウを視聴者に伝授する活動を続けている。