ÅìÌî¹¬¼£¡¡NHK¡Ø¤ª¾Ð¤¤100Ç¯¡ÙÆÃÈÖ¤òÌÔÈãÈ½¡Ö¤º¤Ã¤È¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¤ÎÏÃ¡Ä¤â¤¦¤¨¤¨¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£±£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡££±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¡ÖÄ¶¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ª¾Ð¤¤£±£°£°Ç¯¡×¤Ë¤â¤Î¸À¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤È¡ÖÃæÀî²È¡×¤¬¥À¥Ö¥ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¡¢¾®é®ÀéË¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤é¤¬¥Ñ¥Í¥é¡¼½Ð±é¡£ÊüÁ÷¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤ÈÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤È¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢£Î£È£Ë¤Î¡Ø¤ª¾Ð¤¤£±£°£°Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÈÖÁÈ¤ò¡¢Á´Ï¿¤Ç²þ¤á¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤¦¡Á¤ó¡Ä£Î£È£Ë¤Î¿Í¡¢Ã¯¤«»ä¤òÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅìÌî¤À¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤è¤¯¤¢¤ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Ì¡ºÍ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê´ë²è¤Î¡Ë»þ¤Î¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿´ÇÛ»ö¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÎò»Ë¤òÆüËÜ»Ë¤ÈÎã¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ø¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¡Ù¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¡Á¡¢¥¢¥Á¥ã¥³¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡¢¶áÂåÌ¡ºÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ç¡¢²¿¤ÎÈó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤â¤¦¤½¤³¡¢¤¨¤¨¤Ç¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤Ò¤ÊÃÅ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¸½Ìò¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤é¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦Áá¤¯ÆüËÜ»Ë¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢Àï¹ñ»þÂå¤È¤«¡¢ËëËö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢£Î£È£Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤¤¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤«¤Ê¤«£Í¡Ý£±°Ê¹ß¤ÎÌ¡ºÍ¤ÎÊÑÁ«¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤«¤é¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤µ¤ó¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÏÃ¤ò¥á¡¼¥ó¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß£µ£¸ºÐ¤ÎÅìÌî¤À¤¬¡ÖÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤â¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¡Ö¥Ó¥Ã¥°£³¤«¤é¡¢¤½¤Î°Ê¹ß¤ò¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ»ÆÁÂÀ»Ò¡¢Âç²½¤Î²þ¿·¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¶ì¸À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ø¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù°Ê¹ß¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÏÂç¤¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¤Î¸å¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££±¸Ä¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¤Î¸å¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤µ¤ó¤È¤«¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉÊÌ¤Ë±ÇÁü¤â»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¦¥ó¥Ê¥ó¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤â¤Ê¤¤¤·¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤Î¡Ø¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡Ù¤Î±ÇÁü¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¶¤¬¸«¤¿¤¤¤ä¤Ä¤¬Á´Á³¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿¶¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Åú¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤â¤¦£±²ó¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²ñ¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¿¤¤¤è¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¤â¤¦£±²ó¸«¤¿¤«¡©¡Ù¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Îºî¤ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡¡¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡Ø£Ó£Í£Á£Ð¡ß£Ó£Í£Á£Ð¡Ù¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Î»¸Á³¤Èµ±¤¯¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¡Ø¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡Ù¤È¤«¡Ê¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡Ö¤É¤¦¤«£²²óÌÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¶áÂå»Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¸ü¤á¤ËºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤Ë»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£