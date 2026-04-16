トム・ブラウンのみちおがメロンを割る怪力パフォーマンスを披露するも、放送事故寸前のハプニングが発生し、視聴者から反響が寄せられた。【映像】放送事故！？みちおのメロンネタ4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば