もう、手はプルプルさせません！旅の移動中、スマホ視聴が超絶ラクちんになったわけ
飛行機や新幹線に乗ったとき、せっかく座席に簡易テーブルが付いているのに、スマホを立てて置ける場所がなくて困ったこと、ありません？
のんびり映画を観ようと思っても、ずっとスマホを持ったままだと手が疲れてしまう...。
サンワサプライの「トラベルスマホホルダー」は、そんな問題を解決してくれるアイテム。
夏休みの旅行やお出掛け、帰省などの長距離移動のお供にぴったりです。
ぜひ、旅に連れていって欲しい！
「トラベルスマホホルダー」おすすめポイント
・デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できる
・そのまま机に置いてスタンドとしても使える
・自撮り棒としても使える
・回転式で好みの向きに設置できる
・コンパクトに折りたためて携帯に便利
挟んで、置いて、手で持って。使い方いろいろ
「トラベルスマホホルダー」最大の特長は、バネ式のクランプを採用していて、最大38mmまでのテーブル天板の端に、ワンタッチで取り付けられるところ。
かなりしっかりと固定することができますよ。
しかし、それだけではない！三角に折ってスマホを挟んでデスクの上に直接置けば、スタンドとしても使用できます。
天板を掴む脚部のクランプと比べて、スマホを固定する方のクランプはやや柔らかめの強度になっているので、着脱時にデバイスを傷つけまいと気を揉まずに済みます。
とはいえ、固定力はしっかり確保されているのでご安心を。
さらに、自撮り棒やカメラホルダーとして活用することも可能です。
動画視聴、ビデオ通話、カメラ撮影など、様々な用途に適用しているので、旅先で重宝すること間違いなし！
用途に合わせて、好きに角度をつけられる
アームには3軸の角度調整機構を採用しているため、縦向きや横向きなど、使用目的に応じてお好みの角度にセットすることができます。
回転部は全てラチェット構造となっているので、ネジを締めるなどの手間も不要。カチカチと回転させて、最適な角度に合わせるだけのカンタン仕様となっています。
折り畳めばコンパクトになるので、携帯性◎
携帯性の良さは、ご覧のとおり。
折り畳めばコンパクトになる（横幅37×縦幅95×厚み35mm）ので、小さなバッグにも入れておけます。席を立つときにもサッとポケットに滑り込ませられる、折りたたみ携帯位のサイズ感です。
また、幅55mmから95mm、厚み11mmまでのスマートフォンに対応しているので、多くの機種で使用できるのも良いですね。
Amazonでは3個セットでの販売となっているので、自宅用と職場用で使い分けたり、家族や友人にプレゼントして一緒に使うのもオススメですよ！
