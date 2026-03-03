東京の繁華街、特に渋谷などは今や海外からの観光客が多く訪れる観光地の一つになっています。その中でも多く見かけるのが、スマートフォンを片手に高く掲げて、おそらく動画を撮影しながら歩く姿。思わず写り込まないように避けてしまったりします。 せっかく遠路はるばる旅してきた先で、撮影しながら歩きたい気持ちは分かります。筆者も昨年、エスコンフィールド北海道を訪れた際には興奮のあまり同じこと