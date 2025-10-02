DJI¤¬9·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¿·À½ÉÊ¡ÖOsmo Nano¡×¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£52g¤È·ÚÎÌ¤Ê¥«¥á¥éËÜÂÎ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÈÂ¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¡É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥éËÜÂÎ¤òË¹»Ò¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼»£±Æ¤Ç¤­¤ë·ÚÎÌ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡£2025Ç¯9·î25Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤ÇÆ°²è»£±Æ¤ËÍøÍÑ¤·