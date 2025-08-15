ボルシアMGの町野修斗は、どうやら来週に迫ったブンデスリーガ開幕戦には出場できないようだ。



自身初のブンデスリーガ挑戦となった昨シーズン、町野はホルシュタイン・キールの一員としてリーグ戦32試合に出場して11ゴール2アシストを記録。複数のポジションをこなしながら2桁得点という結果を残し、それが評価されて先月26日（現地時間）に追加ボーナスを含めて移籍金1000万ユーロ（約17億1000万円）でボルシアMGに加入した。





しかし、町野は移籍前からふくらはぎを痛めていて、今月5日から個別メニューでの調整を開始したものの、チーム練習にはいまだに合流できていない。そのため ドイツ 紙『Bild』は、18日に予定されている5部リーグ所属の アトラス ・デルメンホルストとのDFBポカール1回戦で町野が登録メンバー外となることは確実であり、24日に行われる ハンブルガーSV との ブンデスリーガ 開幕戦も欠場するだろうと伝えている。同紙によれば、町野が新天地で先発出場するのは早くても9月14日の ブンデスリーガ 第3節ブレーメン戦になる可能性が高いという。ボルシアMGでは町野の他にエースストライカーのティム・クライン ディーン ストも怪我で離脱している。これに加えて守備の要だった 板倉滉 もアヤックスへと移籍したため、複数のキー プレイヤー を欠いた苦しい状態で新シーズン序盤を戦うことになりそうだ。