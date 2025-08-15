未だにボルシアMG町野修斗はチーム練習に合流できず ブンデスリーガ開幕戦出場は絶望的
ボルシアMGの町野修斗は、どうやら来週に迫ったブンデスリーガ開幕戦には出場できないようだ。
自身初のブンデスリーガ挑戦となった昨シーズン、町野はホルシュタイン・キールの一員としてリーグ戦32試合に出場して11ゴール2アシストを記録。複数のポジションをこなしながら2桁得点という結果を残し、それが評価されて先月26日（現地時間）に追加ボーナスを含めて移籍金1000万ユーロ（約17億1000万円）でボルシアMGに加入した。
そのためドイツ紙『Bild』は、18日に予定されている5部リーグ所属のアトラス・デルメンホルストとのDFBポカール1回戦で町野が登録メンバー外となることは確実であり、24日に行われるハンブルガーSVとのブンデスリーガ開幕戦も欠場するだろうと伝えている。同紙によれば、町野が新天地で先発出場するのは早くても9月14日のブンデスリーガ第3節ブレーメン戦になる可能性が高いという。
ボルシアMGでは町野の他にエースストライカーのティム・クラインディーンストも怪我で離脱している。これに加えて守備の要だった板倉滉もアヤックスへと移籍したため、複数のキープレイヤーを欠いた苦しい状態で新シーズン序盤を戦うことになりそうだ。