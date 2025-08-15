◇第107回全国高校野球選手権第9日・2回戦 沖縄尚学3-0鳴門（2025年8月14日 甲子園）

俺もいる。沖縄尚学の2年生右腕・新垣有絃（ゆいと）が躍動した。今夏初登板初先発で5回無失点。継投での零封勝利に貢献した。

「借りを返そうと思った。今は打者と向き合える。強気でいけた」。今春の選抜は2回戦の横浜戦で先発も、初回に3ランを浴び1回3失点でチームも敗れた。しかし成長した姿を聖地で披露した。

初回1死二、三塁のピンチも連続三振など、スライダーを効果的に使い8奪三振。初戦となった6日の金足農戦で完封した2番手・末吉良丞（りょうすけ）も4回無失点で計13回無失点としたが、比嘉公也監督は「200点です。末吉より伸びしろはある」と新垣有を絶賛した。

2年生コンビで沖縄勢では夏の甲子園初の2戦連続零封勝利。春夏通算30勝に王手としたが、新垣有は「一番の目標は優勝です」と力強かった。 （杉浦 友樹）

《宜野座全3打点》

○…大の虎党が甲子園で躍動した。沖縄尚学は7番の宜野座恵夢が全3打点をたたき出した。2回1死一塁で左中間へ先制の適時二塁打を放つと、9回1死満塁では中前に2点適時打。「すり足に変えて結果が出た」と比嘉公也監督の助言に感謝した。実家は阪神の春季キャンプ地の宜野座村野球場から自転車で10分ほどの距離にある。2月は何度も同球場に足を運んだ。守備では同じ捕手の阪神・坂本と梅野、打撃では森下を参考にする。「それが夢です」と将来的には虎のドラフト1位を目指している。

《沖縄勢2試合連続完封勝利》

○…沖縄勢の2試合連続零封勝利は、夏の甲子園では史上初。選抜大会では興南が10年に達成した。帝京（東京）との準々決勝で島袋洋奨が5安打完封で5―0、大垣日大（岐阜）との準決勝で島袋が7回2安打、砂川大樹が2回2安打の零封リレーで10―0で勝利。選抜初優勝につなげ、夏も制して春夏連覇を果たした。