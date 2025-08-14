元・雑貨店「ハンプティーダンプティー」運営のN企画（旧・ハンプティーダンプティー） 特別清算
（株）N企画＜旧商号：（株）ハンプティーダンプティー、TDB企業コード：220199262、資本金5000万円、群馬県前橋市南町1-4−7、代表清算人 貫井哲夫氏＞は、7月29日に前橋地裁より特別清算開始命令を受けた。
当社は、1997年（平成9年）9月に設立。（株）ニッキ（TDB企業コード：220170578、同代表、2025年1月特別清算）の小売り部門を分離する形で設立され、関東エリアを中心に生活・服飾雑貨店「ハンプティーダンプティー」をFC店含め約40店舗展開、一部店舗ではレストラン併設やテナント貸しも行っていた。10代から30代の女性客を主要ターゲットに、キッチンやインテリアなどの生活用品、服飾品、ベビー用品など多岐にわたるアイテムを取り扱い、2017年8月期には年売上高約80億1100万円を計上していた。
しかし、その後は同業者やネット通販の台頭を背景として売り上げは低迷、積極的な出店による借入金の増大も重なり、資金繰りが悪化していた。新型コロナウイルス感染拡大による一時的な店舗閉鎖の影響を受けたことで2022年8月期の年売上高は約61億5900万円に減少し、3期連続の赤字計上で債務超過が続いていた。事業立て直しを目指すなかでスポンサー企業が決定し、2024年3月1日付けで会社分割により設立された新：（株）ハンプティーダンプティー（TDB企業コード：224066747）へ事業を譲渡。当社は2024年12月20日、株主総会の決議により解散し整理を進めていた。
負債は約48億円。
なお、生活・服飾雑貨店「ハンプティーダンプティー」は、新会社のもとで運営を続けている。
