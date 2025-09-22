【続報】都内の総合建設業、中央建設が再生手続き開始決定を受ける

中央建設（株）（資本金3800万円、港区芝2-1-30、代表渡部功治氏）は、11月18日に東京地裁より再生手続き開始決定および管理命令を受けた。管財人…