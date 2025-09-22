帝国データバンク
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高級車をあえて「ドレスダウン」、納車・返金トラブルを巡ってSNS上で話題となっていたオンザスリー（大阪）が破産開始
オンザスリー（株）（TDB企業コード：976005720、資本金100万円、登記面＝大阪府大阪市大正区泉尾1-36-10、代表三上直記氏）は、7月25日に大阪地裁…
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【続報】都内の総合建設業、中央建設が再生手続き開始決定を受ける
中央建設（株）（資本金3800万円、港区芝2-1-30、代表渡部功治氏）は、11月18日に東京地裁より再生手続き開始決定および管理命令を受けた。管財人…
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都内の総合建設業、中央建設が民事再生
中央建設（株）（TDB企業コード：740335786、資本金3800万円、東京都港区芝2-1-30、代表渡部功治氏）は、11月7日に東京地裁へ民事再生法の適用を申…
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居酒屋を運営していたフーディアム・インターナショナル（静岡）が破産を申請
（株）フーディアム・インターナショナル（TDB企業コード：410192666、資本金5000万円、静岡県沼津市寿町23-1、代表三木信治氏、従業員21名）は、11月…
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納品トラブルで被害者多数、オートバイの小売を行っていたベーリンが破産
（株）ベーリン（TDB企業コード：988178457、資本金1000万円、東京都東村山市栄町3-3-5、代表米林豊氏）は、10月24日に東京地裁立川支部より破産手…
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大型施設・建設現場内での売店・食堂を経営していたアサヒフードが破産へ
アサヒフード（株）（TDB企業コード：240507045、資本金5000万円、宇都宮市越戸4-3-33、代表関茂氏）は、10月31日に事業を停止し、事後処理を岩本康…
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カプセルトイ専門店「ガチャマンボウ」を展開していたネクサスエンタープライズ（大阪）が破産
（株）ネクサスエンタープライズ（TDB企業コード：475007038、資本金5000万円、大阪府大阪市中央区千日前1-4-8、代表原本憲一氏）は、10月28日に大阪…
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広告代理業務やWEBマーケティングを手がけていたサーベラスが破産
（株）サーベラス（TDB企業コード：831048173、資本金980万円、東京都新宿区西新宿3-8-5、代表松本将希氏）は、10月24日に東京地裁へ自己破産を申請…
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アパレル製造・販売の阪神服装（兵庫）が事業停止、自己破産申請へ 負債約62億円 アパレル製造業者としては今年最大
（株）阪神服装（TDB企業コード：581346881、資本金4000万円、兵庫県西宮市笠屋町23−39、代表伊原祐治氏）は、10月24日付で事業を停止し、事後処理…
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電気給湯機の販売・施工を手がけていた住設ジャパンが破産 消費者への補助金が未払いに
住設ジャパン（株）（TDB企業コード：176053921、資本金200万円、東京都新宿区西新宿1-26-2、代表齋藤正美氏）は、10月6日に東京地裁より破産手続き…
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電力小売事業者向けに電力を販売するエネトレードが民事再生
エネトレード（株）（TDB企業コード：625020841、資本金1750万円、東京都港区六本木1-9-10、代表坂越健一氏）は、10月9日に東京地裁へ民事再生法の…
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中川企画建設（大阪） 会社更生法の適用を申請 負債約222億円
中川企画建設（株）（TDB企業コード：580174030、資本金8000万円、大阪府大阪市中央区博労町4‐2‐15、代表中川廣次氏）は、10月9日に大阪地裁へ会…
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預かり金流用で話題となっていた小田原三の丸法律事務所（神奈川）が破産
弁護士法人小田原三の丸法律事務所（TDB企業コード：245004595、神奈川県小田原市本町1-7-20、代表社員竹久保好勝氏）は、9月30日に事業を停止し、1…
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設計士からも愛された「keep消しゴム」製造のホシヤ（東京）が破産
（株）ホシヤ（TDB企業コード：980007749、資本金1000万円、東京都荒川区東日暮里1-38-11、代表山崎潔氏）は、10月1日に東京地裁より破産手続き開始…
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神奈川県内で分譲マンション事業を手がけていたビッグヴァンが破産
（株）ビッグヴァン（TDB企業コード：200815586、資本金8350万円、東京都大田区池上7-31-2、代表眞殿治氏）は、7月28日に債権者より破産を申し立て…
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ゴルフ場「31カントリークラブ」を運営していたリコオ（茨城）が民事再生法の適用を申請
（株）リコオ（TDB企業コード：983704721、資本金6000万円、茨城県猿島郡境町百戸四丁歩460、代表酒井利通氏）は、10月3日に東京地裁へ民事再生法の…
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洋上風力発電事業のコンサルティングを行うウインドパルが破産
（株）ウインドパル（TDB企業コード：183020466、資本金2億7000万円、東京都港区新橋6-13-10、代表コノンチュクアンドレイ氏）は、9月24日に東京地…
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カプセルトイ専門店「ガチャマンボウ」を展開していたネクサスエンタープライズ（大阪）が破産申請 負債約65億円
（株）ネクサスエンタープライズ（TDB企業コード：475007038、資本金5000万円、大阪府大阪市中央区千日前1−4−8、代表原本憲一氏）は、9月26日に大阪…
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カプセルトイ専門店「ガチャマンボウ」を展開していたネクサスエンタープライズ（大阪）が事業停止 負債約47億円
（株）ネクサスエンタープライズ（TDB企業コード：475007038、資本金5000万円、大阪府大阪市中央区千日前1−4−8千日前M’sビル5F、代表原本憲一氏…
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海外有名ブランドバッグ・財布など販売のスタイルが破産
スタイル（株）（TDB企業コード：981966117、資本金1億円、東京都墨田区両国4-31-11、代表金子豊氏）は、9月16日に東京地裁へ自己破産を申請し、18…