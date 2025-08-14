天皇杯ラウンド16 東京V 1（1-1）2 名古屋

19:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 7,666人

試合データリンクはこちら

勝利を収めた長谷川健太監督が記者会見で最初に口にしたのは飲水タイムのことだった。暑さ指数であるWBGTが25℃以上で両チーム事前合意の場合、飲水タイムを実施可能だが、この日は基準を満たしていなかった。しかし東京Vは中3日、名古屋は中2日。しかも次はともに中2日でアウェイゲームが控える。長谷川監督が選手の疲労を心配するのは当然だろう。

実際、この試合も疲労が大きくゲーム展開に関係した。もともと走力と瞬発力が全員に求められる東京Vは、後半に入るとドリブル突破が影を潜め、集中力を欠き始めた。決勝点となるPKを与えたシーンもふわりと揚がったボールに集中しすぎて相手選手の認識が疎かになり、結果的に相手を倒してしまっている。

もっとも名古屋も最後は足に痙攣を訴える選手が続出。その中で勝利を収めたのは「何がなんでもこの大会で勝ち残るんだという気持ちがヴェルディよりも若干勝った結果が最後はPKに繋がったと思います」という長谷川監督の意見も一部正しいだろう。