元「Make-up」ボーカリストでアニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」などで知られる歌手のNoBこと山田信夫（やまだ・のぶお）さんが9日に腎臓がんのため死去した。61歳。大阪府出身。13日に所属事務所が発表した。今年2月に腎臓がんで闘病中であることを明かしていた。

事務所は「弊社所属アーティスト、NoB （山田信夫）が令和7年8月9日午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました」と発表。「生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます」と伝えた。

そして「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の“歌う”ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました」と最後まで闘い抜いた姿を明かした。

葬儀は遺族の意向により、関係者のみで執り行われたという。後日あらためてお別れの会を執り行う予定。

山田さんは、1984年にMAKE-UPのボーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやブロジェクトで活動。歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ「聖闘士星矢」のOP曲「ベガサス幻想」は世界的なヒット曲となった。その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱。日本のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきた。