中越の応援が話題

第107回全国高校野球選手権は13日、甲子園球場で第8日が行われた。第2試合の関東一（東東京）―中越（新潟）の試合では、一塁側アルプスに陣取った中越の応援席が話題に。相手チームを圧倒する“音圧”にファンから「ナンバーワン」「声出過ぎて凄すぎ」といった声があがっている。

野太い声がアルプスにこだました。青いメガホンを手に歌う野球部の控え部員に、全国大会常連の吹奏楽部、チアリーダーらを加えた中越の応援席は、プ ロ野球・広島のチャンステーマ「攻めろ！」や、過去に同校吹奏楽部の生徒たちがMVに出演した縁もあるアイドル「TEAM SHACHI」の「Rocket Queen」などにのせて応援を披露。その圧倒的な声量と楽器の音圧で甲子園の空気を一変させた。

この応援の“圧”は、現地観戦者をはじめネット上のファンの間で話題となった。

「声出過ぎて凄すぎ 健大高崎の比じゃない」

「中越の応援の声が野太くて威圧感あって好き」

「中越の応援、一言で言うと『デカい！！！』」

「さすが習志野定期演奏会に来ているだけはあるな」

「音量やべえな、アルプスに席近いからかなと思ったら、本当にデカいっぽい。圧ヤバい」

「声出てるなー これは応援パワーでジャイキリある」

「中越の応援声量えぐすぎる」

「音圧ナンバーワンは中越高校です！！！」

試合は1-6で敗れたが、昨夏準Vの関東一に挑んだ中越ナインを、応援席から盛り立てていた。



（THE ANSWER編集部）