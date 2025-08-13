クリスタル・パレス鎌田大地、チェルシーとのプレミア開幕戦欠場か…9月には日本代表戦も

プレミアリーグのクリスタル・パレスで2年目を迎えた日本代表MF鎌田大地。

昨季は新天地への適応に苦しんだものの、最終的にFAカップ優勝を成し遂げた。

ただ、29歳になった鎌田は、10日に行われた遠藤航擁するプレミア王者リヴァプールとのFAコミュニティシールドで負傷。膝を痛めると前半20分すぎに交代となった。

パレスは17日にチェルシーとのプレミアリーグ開幕戦を控えているが、オリヴァー・グラスナー監督は「大地は怪我をしているかもしれない。我々には全員が必要だ。怪我をしている選手全員が戻ってくることが不可欠。これからたくさんの試合が控えているからね」と話していた。

また、指揮官は「彼はそれほどひどくないと感じているが、痛みがあった。おそらくそれほど深刻ではないが、1〜2試合を欠場する可能性がある」ともコメント。

『talkSPORT』も「鎌田はリヴァプール戦で途中交代しており、（開幕戦の）出場が危ぶまれている」としている。

パレスは、9月のインターナショナルブレイクまでに3試合を戦う（24日にノッティンガム・フォレスト、29日にアストン・ヴィラ戦）。

世界を知る男！鎌田大地の「最強チームメイト」ベスト11

一方、日本代表は9月6日にメキシコ、9日にアメリカと対戦。来年のW杯共催国とアウェイで戦う重要な親善試合になる。