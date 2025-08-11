お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が自身のX（旧ツイッター）を更新し、女優・二階堂ふみ（30）との電撃結婚を発表。実は約1年前に「もし結婚したら?」といった内容で本音を語っていた。

昨年7月22日に配信されたYouTube「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」で、家事に関する話題となった。そこで、芸人4人でルームシェアをしているカズレーザーは「絶対にやらないですね、そう決めてるんで。“僕は絶対やらないです!”って言って、住んでもらってるんで」とキッパリ。

「洗濯とかはやってくれますね“金払ってないヤツがやろう”って。基本掃除なんかしなくてもいいと思っていて。家と外の違いはマジでないんで。雨風しのぐかどうかだけだし、家は土足でいいと思ってます」と語っていた。

また「もし結婚して一緒に住むとなったら?」という話題になると「やらないですね。家事が好きならやってくれたらいいと思いますけど、そういう人ってあんまりいないじゃないですか?だからやらないで業者に頼もうって。その時間ヘラヘラしながら焼き鳥でも食べようって」と返していた。