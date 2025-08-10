1.相手の情報収集

実は、猫のお尻には、たくさんの情報がつまっています。それが、においです。お尻の周りにある臭腺という器官からにおいを出すのですが、それがその猫について様々なことを教えてくれるのです。

猫は相手のお尻のにおいをかぐことで、性別や年齢、血縁関係までわかってしまうのだそう。お互いににおいをかぎ合うことは、名刺交換をしているようなものなのですね。挨拶の意味もあるので、猫同士の大切なコミュニケーションであるといえるでしょう。

2.どこを縄張りにしているか知るため

猫は、自分の縄張りににおいをつけてマーキングします。そのため、お尻のにおいをかげば、どこを縄張りにしている猫なのかがわかるのです。どこに住んでいるか、つまり住所のようなものですね。

3.相手のコンディションを知るため

お尻から出されるにおいは、体調によって変わります。コンディションが良いか悪いかが、においによって判断できるのです。

人間も、友人や親しい人に会うと「元気？」などと挨拶をしますが、猫も同じようなものなのかも知れませんね。

いつもより長くお尻のにおいをかいでいたら、かがれている方の猫は体調が悪い可能性があります。多頭飼育の場合、猫のお尻のにおいチェックを観察していると、体調不良に早く気づいてあげられるでしょう。

4.発情しているかどうかのチェック

メスは、発情期になると、性フェロモンが分泌されます。オスを受け入れられる状態になっているかどうかがわかるのです。そのため、オスはメスのお尻を懸命にかごうとします。

メス猫は、性フェロモンを含んだ尿を吹きつけるスプレー行為を行うことでオス猫を引きつけます。

まとめ

においの情報だけで、相手のことが色々とわかってしまうなんて、猫の嗅覚のすごさには驚かされますね。

猫がお尻のにおいをかがせるのは、信頼している相手だけです。敵対する相手ににおいをかがれてしまうと、縄張りの場所を知られてしまったり、体調がすぐれず弱っていることを悟られてしまうので、ケンカに負けてしまう恐れがあるのです。ただ、お尻のにおいをかぐことで相手の強さがわかり、ケンカに発展しないで済むこともあります。

他の猫のお尻のにおいをかぐなんて、意味を知らないとちょっとびっくりしてしまうかも知れませんが、猫たちにとっては大切な習性です。情報交換をしているんだなあと、見守ってあげて下さいね。

(獣医師監修：葛野宗)