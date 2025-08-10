猫が他の猫の『お尻のニオイをかぐ』4つの理由 クン活は猫たちの“名刺交換”？
1.相手の情報収集
実は、猫のお尻には、たくさんの情報がつまっています。それが、においです。お尻の周りにある臭腺という器官からにおいを出すのですが、それがその猫について様々なことを教えてくれるのです。
猫は相手のお尻のにおいをかぐことで、性別や年齢、血縁関係までわかってしまうのだそう。お互いににおいをかぎ合うことは、名刺交換をしているようなものなのですね。挨拶の意味もあるので、猫同士の大切なコミュニケーションであるといえるでしょう。
2.どこを縄張りにしているか知るため
猫は、自分の縄張りににおいをつけてマーキングします。そのため、お尻のにおいをかげば、どこを縄張りにしている猫なのかがわかるのです。どこに住んでいるか、つまり住所のようなものですね。
3.相手のコンディションを知るため
お尻から出されるにおいは、体調によって変わります。コンディションが良いか悪いかが、においによって判断できるのです。
人間も、友人や親しい人に会うと「元気？」などと挨拶をしますが、猫も同じようなものなのかも知れませんね。
いつもより長くお尻のにおいをかいでいたら、かがれている方の猫は体調が悪い可能性があります。多頭飼育の場合、猫のお尻のにおいチェックを観察していると、体調不良に早く気づいてあげられるでしょう。
4.発情しているかどうかのチェック
メスは、発情期になると、性フェロモンが分泌されます。オスを受け入れられる状態になっているかどうかがわかるのです。そのため、オスはメスのお尻を懸命にかごうとします。
メス猫は、性フェロモンを含んだ尿を吹きつけるスプレー行為を行うことでオス猫を引きつけます。
まとめ
においの情報だけで、相手のことが色々とわかってしまうなんて、猫の嗅覚のすごさには驚かされますね。
猫がお尻のにおいをかがせるのは、信頼している相手だけです。敵対する相手ににおいをかがれてしまうと、縄張りの場所を知られてしまったり、体調がすぐれず弱っていることを悟られてしまうので、ケンカに負けてしまう恐れがあるのです。ただ、お尻のにおいをかぐことで相手の強さがわかり、ケンカに発展しないで済むこともあります。
他の猫のお尻のにおいをかぐなんて、意味を知らないとちょっとびっくりしてしまうかも知れませんが、猫たちにとっては大切な習性です。情報交換をしているんだなあと、見守ってあげて下さいね。
(獣医師監修：葛野宗)