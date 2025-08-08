人身売買された学生の行く末を生々しく描き、中国本国で上映禁止となった社会派スリラー『盲山』。今年７月に行われた東京・新宿での１週間限定上映への大きな反響を受けて、９月５日(金)より拡大公開されることが決定した。併せて、衝撃的な本編映像が解禁された。

拡大公開は現在、東京・アップリンク吉祥寺、名古屋・シネマスコーレ、大阪・第七藝術劇場、京都・京都シネマが発表されており、全国順次公開とアナウンスされている。

このたび解禁された映像は、本作の冒頭部分にあたる、人身売買業者のおぞましい手口を切り取っている。仕事を探していた22歳の大学生・白雪梅（パイ・シューメイ）が「割のいい仕事がある」と言われ、たどり着いた山奥の村。過酷な旅路に疲れ、いつの間にか眠ってしまった白雪梅が目を覚ますと、何か様子がおかしい。村の人々は、彼女がこの村に“花嫁”として売られたという恐るべき真実を聞かせるのだ。騙されたことに気付いてももう遅かった。現実を受け入れられない彼女がどれだけ喚こうと、この村では誰も聞く耳を持たない……。

『盲山』

９月５日（金）よりアップリンク吉祥寺、Stranger他全国順次公開

【劇場情報】

東京：アップリンク吉祥寺、Stranger 9/5(金)〜

名古屋：シネマスコーレ 近日公開

大阪：第七藝術劇場 9/13(土)〜

京都：京都シネマ 9/12（金）〜

© 2007 Tang Splendour Films Limited - Kun Peng Xing Yun Cultural Development Limited