独特すぎるスタイルで練習に登場

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手がまさかの装いで練習に登場した。6日（日本時間7日）のカージナルス戦前には髪を3か所で束ね、東京シリーズの際にも着用していたサッカー日本代表のユニホーム、日本国旗が入ったグラブを使用。独特すぎるスタイルに「情報が多すぎて追いつかん笑」「キケサザエさんになっとるやん」とファンの笑いを誘った。

左肘の炎症により故障者リスト（IL）に入っているE・ヘルナンデスは、これまでもファンに配布されたハットを被って打撃練習を行うなど、個性的な装いを見せることも多い。この日はこれまでにない独特なヘアスタイルで登場した。

X（旧ツイッター）では「なんでこんなオモロいかなー！」「サザエさんって言われてるから何かとおもったらサザエさんだった」「キケ・サザエサンナンデスw」「色々と何やってるんだ笑」「バスで吹き出してしまいました」と笑いと驚きの声があがっていた。

サッカー日本代表のユニホームについては、東京シリーズの際に練習で着用。当時の会見には「レッドソックス時代にチームメートだった澤村（拓一）さんを通じてアディダスの方と親しくなり、プレゼントを頂きました」と説明していた。（Full-Count編集部）