悲報！ 在庫切れの嵐！【ワークマン】出会えたら即カゴ！「楽ちんパンツ」

アクティブなおでかけが増える夏は、着心地の良い楽な服を着たい。そんな大人世代にぴったりな機能性とコスパに優れたアイテムが、【ワークマン】で販売しているようです。そこで今回はワークマンで今すぐ手に入れたい「楽ちんパンツ」をご紹介します。すでにカラーやサイズによっては在庫切れしているものも……。好みのサイズやデザインを見つけたら、早めに店舗や公式オンラインストアでチェックしてみて！

夏に穿きやすいジーンズ

【ワークマン】「レディース冷感ストレッチデニムパンツ」\2,300（税込）

夏は敬遠しがちなデニム素材も、「触れた部分がひんやり接触冷感」や「UVカット」（公式オンラインストアより）の機能が付いたジーンズなら気楽に取り入れやすそう。伸縮性のある素材とウエストゴムで、夏の旅行やフェスなど長時間の移動の際も大活躍の予感。トレンド感のあるカーゴパンツ風のポケットデザインは、カジュアルなTシャツスタイルにもぴったりです。

タウンユースにはアクセサリーでコーデを格上げ

ストレート調のシルエットのジーンズは、アクティブなシーンはもちろんタウンユースにも。夏らしいブルージーンズには白Tシャツや白スニーカーで爽やかに着こなすのがおすすめ。エッジのきいたアクセサリーやチェーンバッグを取り入れて、カジュアルに傾きやすいコーデを大人っぽくアップデートしています。サンダルやキャップを取り入れて、リラックス感のある大人カジュアルなスタイリングを楽しむのもおすすめ。

毎日でも穿きたいハーフパンツ

【ワークマン】「レディースバーサタイルショーツ」\1,500（税込）

ウエストゴムで楽ちんなハーフパンツは、暑い日は毎日でも穿きたくなるかも。こちらは公式オンラインストアによると5つあるポケットのうち「フロントポケットは、500mlのペットボトルも入る大容量」だそう！ 手荷物を減らしたい外でのアクティビティやランニングの際に重宝しそうです。こちらは「水を弾く撥水加工」や「UVカット」（公式オンラインストアより）付きなので、日常のお散歩やおでかけにもぴったりです。

トレンド感のあるコーデが簡単に完成

いつものコーデに取り入れれば、トレンド感のあるスポーティなスタイリングに仕上がります。メンズライクにまとまりがちなカジュアルなハーフパンツには、キャミビスチェを合わせておしゃれな雰囲気に。淡い色で統一することで、ラフな中にも上品さを演出しています。人気のライン入りソックスにサンダルを合わせれば上級者コーデの完成。キャミビスチェを1枚で着て、あえて素足に華奢なサンダルを合わせれば、大人カジュアルなスタイルも楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Momo.S