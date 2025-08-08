「ここまで考えてくれてたんだ…」保育士の訴えに1万いいね！“慣らし保育の連絡帳”が大切な理由【ママリ】

慣らし保育でも「連絡帳を書いて」保育士の声の説得力に1万いいね

1児のママであり保育士でもある、ぼんさい(@bonsaisaibon)さんの投稿です。本格的な保育園での生活が始まる前に、まずは短時間の慣らし保育からスタートしますよね。たった数時間とはいえ、楽しみでありつつ緊張もするのではないでしょうか。





慣らし保育期間中は、まだ保育士さんも子どもたちのことがわからず、子どもの保育に手こずることがあるそう。親でさえ大変なのですから、まだ子どもとの信頼関係や相互理解がない状態の保育士さんが、大変なのも理解できますよね。その結果、連絡帳に返事を書けないこともあるといいます。



連絡帳に返信がないと「書かなくてもいいの？」と思う方もいるかもしれませんが、先生たちにとっては必要な情報であることは忘れずにいたいですよね。自宅での様子を伝えることで、園での過ごし方にも影響すると知っておくだけで、書く時の心持ちが違いそうです。



この投稿に「保育士さん達はすごい」「書くようにします」というリプライがついていました。本当にその通りですよね。他にも「返信がないことが気になっていたけれど理由がわかった」「できれば忙しくて返信できないことや、連絡帳の必要性を説明してくれるとよかったかも」という声も。



保育士と保護者は立場が違うだけに、相手の状況を想像しきれないこともありますよね。ぼんさいさんの投稿で先生の事情を知り、合点がいった方もいるのではないでしょうか。



ぼんさいさんのXでは、連絡帳に書くネタに困ったときのアドバイスも投稿されています。安心安全な保育を受けるためにも、コミュニケーションツールとしての連絡帳を積極的に活用したいですね。

0歳赤ちゃん、あまりにもアニメチックな寝ぐせに14万いいね

うーさん🦖7m(@SakeLove_0403)の投稿です。赤ちゃんの寝ぐせは、かわいらしいですよね。だんだん髪が伸びてくると、寝ぐせもわかりやすくなるでしょう。



もともと薄毛で生まれた息子さんも、だいぶ髪の毛が伸びてきたようです。かわいすぎる寝ぐせに“いいね"せずにはいられません。

©SakeLove_0403

生まれつき薄毛でやっと全体が伸びてきたけど、元々サイドの毛だけ長いからそこに寝癖がつく😂😂

うーさん🦖7mさんのお子さんも、はっきりと寝ぐせがわかるようになりましたが、まさかの癖のつき方に！少し長い部分だけについた寝ぐせが、なんとも個性的です。この投稿には「癒される」「左右対称がすごい」「アニメのよう」と、大絶賛のリプライが寄せられていました。



独特の寝ぐせに、朝がくるのが楽しみになりそうですね。かわいすぎる寝ぐせに、ほっこり癒やされる投稿でした。

赤ちゃんのむっちりおててに指輪、3.1万いいね

ちみ☺︎(@omochi3183)さんの投稿です。赤ちゃんの小さくて丸みのある手は、本当にかわいいですよね。



折り紙でキラキラの指輪を作ってあげたという、ちみ☺︎さん。そのクオリティーにも驚きですが、指輪をつけたその手があまりにもかわいく、Xではキュンとした読者からの声が相次ぎました。

©︎omochi3183

折り紙の指輪喜んでくれた💍

手がむちむち🖐️

折り紙で作った指輪はしっかりとした作りで、一見おもちゃの指輪かと勘違いしてしまうほど。こんなにキラキラ光る指輪をママが作ってくれたら、娘さんはうれしかったでしょう。そして、ぷくっとした指や手によく似合っています。



この投稿に「え！これ折り紙なんですか！」「ハイクオリティー！」という声のほか、「おててがかわいい」「手の甲のくぼみがたまらん」「ちょっとだけ見える手首のむちっと感も、きれいに短く切ってもらったつめもぜんぶすてき」など、赤ちゃんの手にくぎ付けになった方の声も寄せられていました。



手だけの写真でも、後から見直したらとても懐かしい記念になるでしょうね。折り紙が好きな方はぜひ、お子さんに作ってみてはいかがでしょうか。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）