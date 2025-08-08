「ここまで考えてくれてたんだ…」保育士の訴えに1万いいね！“慣らし保育の連絡帳”が大切な理由【ママリ】
慣らし保育でも「連絡帳を書いて」保育士の声の説得力に1万いいね
1児のママであり保育士でもある、ぼんさい(@bonsaisaibon)さんの投稿です。本格的な保育園での生活が始まる前に、まずは短時間の慣らし保育からスタートしますよね。たった数時間とはいえ、楽しみでありつつ緊張もするのではないでしょうか。
『慣れ保育、連絡帳の返事がないからもう書かない』というポストを何件か見たのだけど…書いて欲しいです🙇♀️
慣れ保育中、保育士は何時間もおんぶ&抱っこだったり、とにかく泣く子を生かすのに必死なので連絡帳を書く時間はありません。なぜ書くのかというと、例えば、前日に夜泣きはあったか、夜ご飯あまり食べなかった、起床が早かったなど、いつもと違う姿があったら知りたいからです。保育士はクラス全員の体調や姿の変化を把握してから保育に挑みます。夜泣きが多かったなら疲れが溜まってるかも、早く眠くなるかも、発熱するかも、など予測します。
それを頭に入れながら、その日どんな活動をするか、どんなグループに分けるか、どの先生がつくかなどを考えて保育をします。おうちでどんな姿だったかの情報がないと、その日その子に1番適した保育をすることが難しいです。
お子さんのよりよい園生活のために、毎日書くようお願いします🙇♀️
書きたくないわけではないのです。できることなら書きたいけれど、書く時間が捻出できません🙇♀️なによりも命を守るのが最優先なので。どんな姿かは、なるべく口頭でお伝えするつもりです。それもバタバタして難しい時もあります…今は本当に保育士も大変な期間なので、お手柔らかにお願いします…🙇♀️
1歳児クラスの慣れ保育、例えばだけど…よく泣く子はおんぶ抱っこで2人を何時間も抱える、慣れ保育中はかみつきや引っ掻き・ケガも発生しやすいので注意してみる、泣き過ぎて嘔吐する子、水分拒否の子もいる、など色んな子が。保育士とまだ信頼関係を構築していない子たちを大人数同時にみます。
保育園に入園し、まだお互いのことも全く知らぬままお子さんを預けるとなると、少しのことでも大きな不安になるし、連絡帳に限らずたくさん疑問や不信感も出るかと思います。その中でも、連絡帳はコミュニケーションツールとして大きな役割も果たすので、ぜひ書くようにお願いします…🙇♀️
慣らし保育期間中は、まだ保育士さんも子どもたちのことがわからず、子どもの保育に手こずることがあるそう。親でさえ大変なのですから、まだ子どもとの信頼関係や相互理解がない状態の保育士さんが、大変なのも理解できますよね。その結果、連絡帳に返事を書けないこともあるといいます。
連絡帳に返信がないと「書かなくてもいいの？」と思う方もいるかもしれませんが、先生たちにとっては必要な情報であることは忘れずにいたいですよね。自宅での様子を伝えることで、園での過ごし方にも影響すると知っておくだけで、書く時の心持ちが違いそうです。
この投稿に「保育士さん達はすごい」「書くようにします」というリプライがついていました。本当にその通りですよね。他にも「返信がないことが気になっていたけれど理由がわかった」「できれば忙しくて返信できないことや、連絡帳の必要性を説明してくれるとよかったかも」という声も。
保育士と保護者は立場が違うだけに、相手の状況を想像しきれないこともありますよね。ぼんさいさんの投稿で先生の事情を知り、合点がいった方もいるのではないでしょうか。
ぼんさいさんのXでは、連絡帳に書くネタに困ったときのアドバイスも投稿されています。安心安全な保育を受けるためにも、コミュニケーションツールとしての連絡帳を積極的に活用したいですね。
0歳赤ちゃん、あまりにもアニメチックな寝ぐせに14万いいね
うーさん🦖7m(@SakeLove_0403)の投稿です。赤ちゃんの寝ぐせは、かわいらしいですよね。だんだん髪が伸びてくると、寝ぐせもわかりやすくなるでしょう。
もともと薄毛で生まれた息子さんも、だいぶ髪の毛が伸びてきたようです。かわいすぎる寝ぐせに“いいね"せずにはいられません。
©SakeLove_0403
生まれつき薄毛でやっと全体が伸びてきたけど、元々サイドの毛だけ長いからそこに寝癖がつく😂😂
うーさん🦖7mさんのお子さんも、はっきりと寝ぐせがわかるようになりましたが、まさかの癖のつき方に！少し長い部分だけについた寝ぐせが、なんとも個性的です。この投稿には「癒される」「左右対称がすごい」「アニメのよう」と、大絶賛のリプライが寄せられていました。
独特の寝ぐせに、朝がくるのが楽しみになりそうですね。かわいすぎる寝ぐせに、ほっこり癒やされる投稿でした。
赤ちゃんのむっちりおててに指輪、3.1万いいね
ちみ☺︎(@omochi3183)さんの投稿です。赤ちゃんの小さくて丸みのある手は、本当にかわいいですよね。
折り紙でキラキラの指輪を作ってあげたという、ちみ☺︎さん。そのクオリティーにも驚きですが、指輪をつけたその手があまりにもかわいく、Xではキュンとした読者からの声が相次ぎました。
©︎omochi3183
折り紙の指輪喜んでくれた💍
手がむちむち🖐️
折り紙で作った指輪はしっかりとした作りで、一見おもちゃの指輪かと勘違いしてしまうほど。こんなにキラキラ光る指輪をママが作ってくれたら、娘さんはうれしかったでしょう。そして、ぷくっとした指や手によく似合っています。
この投稿に「え！これ折り紙なんですか！」「ハイクオリティー！」という声のほか、「おててがかわいい」「手の甲のくぼみがたまらん」「ちょっとだけ見える手首のむちっと感も、きれいに短く切ってもらったつめもぜんぶすてき」など、赤ちゃんの手にくぎ付けになった方の声も寄せられていました。
手だけの写真でも、後から見直したらとても懐かしい記念になるでしょうね。折り紙が好きな方はぜひ、お子さんに作ってみてはいかがでしょうか。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）