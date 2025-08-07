¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ä¡×À¾»³ÃÒ¼ù¡¢¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿ÈÃç´Ö¤ÎÎø°¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Øtimelesz project¡Ù½Ð¿È¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¡Øtimelesz project¡Ù½Ð¿È¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¤¢¤æ¤È¤ÎÎø°¦¤ò¸«¤Æ¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¿Í¥®¥ã¥ë¤È¼ê¤ò·Ò¤°¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿È¥¤¥±¥á¥ó
¡¡¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤äÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼ÞÇ®¤ÎÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ ¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼MC½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¿·¤¿¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Øtimelesz project¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°Ãæ¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡Island Pink¤Øµ¢´Ô¤·¤¿¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤¢¤ó¡Ê26ºÐ¡¿nuts¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿È¤Î¤¢¤æ¤È¡Ê21ºÐ¡¿Âç³ØÀ¸¡Ë¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¥»¥«¥¤¡Ê28ºÐ¡¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤â¤¢¤ó¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤òË¾¤ß¡¢3¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤Î¸å3¿Í¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¡£¤¢¤æ¤È¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¢¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶Àè¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¢¤ó¤Î¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¢¤æ¤È¡£2ÆüÌÜ¤ËÏÃ¤·¤Æ°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤¿2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¡¢¤¢¤æ¤È¤¬¡Öº£¤¢¤ó¤Á¤ã¤óÅª¤Ë¤Ï¥»¥«¥¤¤¯¤ó¤È²¶¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤¢¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ä¤â¤¦¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ç¤«¤¯¤Æ¡£¥»¥«¥¤¤¯¤ó¤È¤ÏÏÃ¤ÎÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÇ»¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤æ¤È¤Ï¡Ö»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¥»¥«¥¤¤¯¤ó¤è¤ê²¶¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«¤é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼«¿È¤¬¤¢¤æ¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æ±¤¸¤¯¡Øtimelesz project¡Ù½Ð¿È¤ÎÀ¾»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦½ý¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¼ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢ËÍ¤À¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤È¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤é¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£