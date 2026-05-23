吉本興業所属のお笑いコンビ、ニューヨーク嶋佐和也（40）が21日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。株の総保有額を明かすシーンがあった。今回の企画は「トークヒットマン」。相手を指名した上で質問パネルを銃で打ち、ヒットしたら相手が回答。外すと自分が回答する仕組み。嶋佐は「株の総保有額は?」狙った質問目がけて銃を放ったが外れ、自ら回答。「クソが言ってるやるよ！2500万（円）だ