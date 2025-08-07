40Âå50Âå¡¢Ï·¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö¿¿²Æ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×4¤Ä¡£¿²¶ñ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤é¿²¶ì¤·¤µ¤¬·ã¸º
½ë¤¯¤ÆÈè¤ì¤ä¤¹¤¤²Æ¡£Æü¡¹¤Î½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ç¼ã¡¹¤·¤¯²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢ESSEÆÉ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ï·¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö²Æ¤Ë¤ä¤á¤¿Êë¤é¤·¤Î½¬´·¤ä¿çÌ²½¬´·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£ÆÉ¼Ô¤¬¤ä¤á¤¿¤³¤È¤ò¡¢°å»Õ¤Î»å°æÍ³Î¤·Ã¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë²Æ¤â¡ÖÄ«¿©È´¤¡×¤ÏNG¡ª
½÷À¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¾Ü¤·¤¤°å»Õ¤Î»å°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤²Æ¡¢Ï·¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÏÄ«¿©È´¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡ÛÎä´¶¤Î¿²¶ñ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê²÷Ì²¡ª
¡ÖÉÔÄ´¤ÇÇº¤à¿Í¤Ï¡¢¿©À¸³è¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½ë¤¯¤Æ¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ«¿©¤òÈ´¤¯¤È¡¢ÂÎ¤¬¾Ê¥¨¥Í¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤âÍð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¤¬¤¯¤¹¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿´¤âÂÎ¤âÏ·¤±¹þ¤à¸¶°ø¤Ë¡£¿©Íß¤¬Í¯¡Ê¤ï¡Ë¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ä«¿©¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¡ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¡É¤¿¤á¤Ë¤ä¤á¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ESSEÆÉ¼Ô¤¬¤ä¤á¤¿¡Ö²Æ¤ÎÀ¸³è½¬´·¡×
ESSEÆÉ¼Ô¤¬¡ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¡É¤¿¤á¤Ë¤ä¤á¤¿À¸³è½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»å°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤È¤ªÈ©¤ò¼é¤ë¤¿¤áÆü¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡ª
Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏUV¥·¡¼¥È¤â¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
È©¤ËÆü¤ä¤±»ß¤á¤ò·ç¤«¤µ¤ºÅÉ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Âð¤ÎÁë¤ËUV¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤ë¤Ê¤É¡¢»ç³°ÀþÍ½ËÉ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊS.K¤µ¤ó¡¦41ºÐ¡Ë
°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
Å¬ÅÙ¤Ê»ç³°ÀþÍ½ËÉ¤Ïµ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¹ü¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¹ü¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÏ·¤¤¡×¤¬²ÃÂ®¡£1Æü20¡Á30Ê¬¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¤ä¤á¤¿¡ª
ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë
²Æ¤Ç¤âÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½¬´·¤À¤Ã¤¿¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤â¤ä¤á¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡ª¡ÊK.S¤µ¤ó¡¦55ºÐ¡Ë
°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÃËÀ¤ËÈæ¤ÙÂÎ»éËÃÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤È¤ë¤È·ìÎ®¤¬°²½¡£°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤â°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¡£¥¢¥¤¥¹¤Ë¸Â¤é¤º´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢Ìë¤ÏÈò¤±¤Æ3»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡£
¡ü½Ü¤Î²ÆÌîºÚ¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤âÃí°Õ¡ª
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÆÌîºÚ¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤ÏÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¡Ö½ÁÊª¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹¤«¤¯¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ESSEÆÉ¼Ô¤¬¤ä¤á¤¿¡Ö²Æ¤Î¿çÌ²½¬´·¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Î¿çÌ²½¬´·¤Ç¤ä¤á¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÉáÄÌ¤Î¿²¶ñ¤Ç¿²¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡ª
Îä´¶¤Î¿²¶ñ¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿
²Æ¤Î¿²¶ñ¤ò¡¢È©¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤ëÎä´¶¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¿²¶ì¤·¤µ¤¬·ã¸º¡ª¡ÊY.K¤µ¤ó¡¦46ºÐ¡Ë
°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤Ï¼ã¤µ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ý¡£ÂÎ¤¬²Ð¾È¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÏÆ¤Î²¼¤òÎä¤ä¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡üÎäË¼¤ò²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
Ìë¤â¿²¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë
°ÊÁ°¤ÏÎäË¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤òºÇÄã¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯²æËý¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤â¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡ÊM.U¤µ¤ó¡¦53ºÐ¡Ë
°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
²Æ¤Ë²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤ë²¹ÅÙ¤Ï26¡îÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë²¹ÅÙ¤ËÀßÄê¤ò¡£ÎäË¼¤ÎÉ÷¤ÎÄ¾·â¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£