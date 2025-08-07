私のプライベートはどこ？毎日押しかけ、交友関係まで詮索するママ友【ママリ】

ママ友から依存され苦痛…どうしたら割り切れる？

ママ友から依存されていて、毎日自宅におしかけられたり(体調不良で欠席してる日も)、違うママ友と話したら内容が気になるのか聞かれたり、LINEも長いし、疲れてしまい、2学期からは深く関わらず、挨拶はして距離を置くようにしていたら、その態度が気に入らなかったのか避けられるようになりました。



でも子どもたちの園生活に影響はなかったので、安心し、ママ友と関わりが減ったので少し楽になっていた矢先に、やたらと降園時など追いかけられたり、自宅の前をウロウロされ始め、今日ママ友からLINEが来ました。





「色々勘違いや誤解があったり勘ぐってしまいごめんなさいと。

でも、私の態度がよそよそしい、おかしい、変。

今の私の態度が普通の状態なら、自分も割り切ります。

でも、色々ごめんなさい。

私に時間を合わせます。」という意味不明なLINEでした。



ママ友はいつも主語がなく、何を言っているのかわからないんです。

要は私と話したいみたいなのですが、私はあまり関わりたくありません。

お互い自転車での送迎なので、そこで捕まると話さないといけないので朝は時間をずらしたり、降園後は足早に帰宅しています。



元々、ママ友と性格は似ており、考えていることは大体理解できます。

インドア派で、心配症、ネガティブな所、誘いに断れない所など…

共通点が多いのですが、私以上にネガティブで、ママ友は自分で誘いが断れず、いつも巻き込まれていました。

何故か私が仲介させられ、その後日、あの時こうだった！

やっぱり行きたくなかった。断ればよかった。

私家族が行かなければ、私も行かなかったのに!!とか。



最初はお伺いたてたり、あわせていましたが、私のせいにされる事が増え、本当に嫌になってしまい…



正直、LINEの返事をする時間があるなら、寝たいし、

縁を切りたいです。

でも、同じクラスだし、あと半年だから我慢しないと。

子どもの為にも頑張ろと思うのですが、

顔見るだけで、嫌悪感…

合わせてきた私もいけないし、助けてもらったこともあります。

感謝すべきことも沢山ありました。

だけど、今の私には余裕もなく挨拶の関係で精一杯です。

今日のLINEで、ママ友の事を考えることが多くイライラして、子どもたちに八つ当たりしそうになりました…



何と返事をすればいいんですかね…

子どもを通して繋がりが生まれるママ友。子育ての悩みを共有したり、成長を分かち合ったり、心強い存在ですよね。しかし、良い出会いもあれば、そうでは無い出会いもあるようです。アプリ「ママリ」には、ママ友から依存されて苦痛になり、距離を取っていたものの、今また追いかけられる等されるようになったとの声が届きました。ママ友から連絡があり、返信に悩んでいるとのこと。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

ママ友から依存されていることに疲れを感じ、距離を取ることにした投稿者さん。すると、次第にそのママ友から避けられるようになったとのこと。



子どもたちに影響が及ぶことも無く、少し楽になったと感じていたところ、今度はそのママ友から追いかけられたり、待ち伏せされたりするようになったようです。それから理解不能なラインが届き、そのことでモヤモヤが止まらない様子。



元々は同じような性格同士で考えていることもよく分かったものの、ママ友の方がネガティブで、何かと投稿者さんが責められることが増えていき、合わせることにも疲れてしまったようです。



本当ならば縁を切りたいとも思っている様子。しかし、子どもたちが同じクラスであるためトラブルにならないように我慢しているとのこと。来たラインにどのように返信すべきなのか、どうしたら割り切れるのか、悩んでいるようです。

ひとまずスタンプ送信！直接話す！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、ひとまず「スタンプ」を送信するとの声をご紹介します。

病気かなと思いました😂

私はどう思われても構わないこでスタンプ一個返します。

私も似た経験ありますー😂😂😂



私はそれでスタンプで返したら完全無視してくれるようになりました。



返信せずに無視したり、うわべだけの気持ちで返信するよりも、当たり障りのないスタンプをとりあえず返信しておくとの声が届きました。



そのママ友には病的なものを感じるとのこと。ママ友自身もそう感じることもあるようです。もしかすると、ママ友も苦しんでいるのかもしれませんが…投稿者さんがこれ以上巻き込まれないためにも、一定の距離が必要なのかもしれませんね。



実際に同じような経験がある方も、スタンプを送信して関係が途切れたとのこと。顔を合わせるタイミングでの配慮が必要となり、それはそれで大変かもしれませんが、今の1番の悩みが無くなると思うと少し楽になりますよね。

次に、思い切って今の気持ちを伝えるために返信するとにお声をご紹介します。

そこまでされると怖いですね🥶

私ならその人ともう一切関わらなくてもいいや！嫌われてもいいや！くらいの気持ちで

一切関わらなくても良いくらいの気持ちで、思っていたことをラインで返信するとの声が届きました。



相手のママ友も返信を待っていることでしょう。そこで思っていることを全部伝えられたら投稿者さんのモヤモヤも少しは晴れるのかもしれませんね。しかし、投稿者さんは子どもたちが同級生ということもあり、子どものことを考えると断ち切るようなことを伝えることは難しかったようです。ママ友付き合い、難しいですね。

続いて、正直に直接話すとの声をご紹介します。

避けていてもしつこく話しかけたり、なにかしら接触されそうですし、こどもづたいに連絡とろうとしてくるとか、もっとめんどくさいことになるのは嫌なので、正直に、直接話すと思います。



ちょっと今私に余裕ないから、あまり話しかけてもらってもうまく対応できないかもしれない、ごめんって。



自分がずっと避け続けていても、どうにかして接触しようとする今の状況が続くことが考えられ、子どもを巻き込んで今よりももっと面倒なことになってしまう可能性もあるので、直接会って話をするとの声が寄せらえました。



ラインなど文面では伝わりづらいことも、直接話すことで伝わることもありますよね。言葉を選びが難しいかもしれませんが、投稿者さんの負担にならないように簡潔に話すことができたら良いですね。

自分の気持ちも大切に

子どもという大切な存在があるからこそ、悩みも深いママ友付き合い。



関係を断ち切りたいと思っても、子ども同士に繋がりがあると躊躇してしまう気持ちに共感する方も多いはず。それでも、子どもに八つ当たりしそうになってしまうほど疲弊している投稿者さんは、今のママでは状況が悪くなる一方のようにも感じられます。



ママ友自身、精神的に病んでいる部分があるかもしれません。それはとても本人もつらいことだと思いますが、その状況にこれ以上投稿者さんが踏み込まれないようにするためにも、一番は直接話すことで踏ん切りを付けること。しかし、そう簡単に話ができるようにも思えないので、刺激しないように返信し、距離を置き続けることが最善とも考えられます。それでも、自分の気持ちを大切にして欲しいものです。

