ファミリーマートは、キャンペーン「ざっくり40%増量作戦」を本日8月5日より順次開始する。

“お値段そのままデカくてうまい!!”をテーマに掲げる「ざっくり40%増量作戦」が本日より全国のファミリーマート店舗にて発動。第1弾となる今回はファミチキ、ロースカツカレー、ローストチキンのパスタサラダなど計6商品が40%増量で登場する。

続く第2弾は8月12日から、第3弾は8月19日より発動予定。それぞれの期間で対象となる商品が異なる。

