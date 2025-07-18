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Kesley viveu dia agridoce no empate do Grémio Prudente frente ao Monte Azul pic.twitter.com/9tMjIAHGJa— Record (@Record_Portugal) July 17, 2025