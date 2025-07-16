ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡ÖÌÀÆü¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È¯É½¤·¤Þ¤¹¡×£Ø°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡ÖËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤ò³Í¤ê¤Ë¡Ä¡×¤ËÈ¿±þÂ¿¿ô
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬16Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢°ÛÎã¤ÎºÇÂçµéÅê»ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ½Ò¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤«Åö¤¿¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¤³¦¼è¤ë¤Ê¤é¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à´ØÏ¢¤«¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥°¥íÄà¤ê¤Î¤¿¤áÍ·µùÁ¥¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬¡ÈËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦³Í¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£AIÎÎ°è¤Ê¤éAlt¡¢¸½¾ì²þ³×¤Ê¤éTelexistence¡£¤¢¤È¤Ï¶µ°éDAO¤È¤«¤âËÙ¹¾¤µ¤ó¹¥¤¤½¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£