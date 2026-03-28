俳優陣内孝則（67）が28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。お笑いタレント陣内智則（52）と名前が1字違いによる“風評被害”について語った。今回の番組は、“W陣内”がゲスト出演し、大阪・富田林市を散策。2人は食事に行くなど公私にわたって親交があり、孝則が「パック売りが多かった」と、これまで何度も番組で共演したことを振り返った。メッセンジャー黒田有（56）が「（2人が）親戚ちゃうか