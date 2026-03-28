最後は空振り三振締め。左腕は雄たけびを上げた(C)産経新聞社阪神の郄橋遥人が、巨人戦で完封勝利を挙げた。3月28日に行われた開幕2戦目で先発のマウンドを託された左腕は、9回（112球）を投げ切り、被安打3の無失点。与四球2、奪三振6という安定感のある投球で相手打線を封じ込め、チームを2−0の勝利に導いた。自身5年ぶりとなる完封だ。【動画】郄橋遥人が吠えた！最後は142キロのツーシームで空振り三振！5年