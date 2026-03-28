「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）がABEMAの恋愛リアリティ番組「恋愛病院」に出演することが27日に告知され、ネットをざわつかせている。ABEMAの公式X（旧ツイッター）などで情報が解禁された同番組は4月2日スタート。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活不器用な大人たちの恋愛ドキュメント」と紹介されている。またABEMAの公式Xでは、出演者のプロフィール帳を公開。石丸