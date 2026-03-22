近畿大学は21日、令和7年度の卒業式を開催し、SUPER EIGHTの村上信五がサプライズで登壇した。【動画】近畿大学の卒業式に村上信五が登場大歓声の様子毎年豪華なゲストスピーカーが登場することで知られている。安倍晋三氏「令和3年度）、本田圭佑（4年度）、EXILE HIRO（5年度）、秋元康氏（6年度）に続き、公式Xでは「今年は誰…？」と予告していたが、村上が登場すると、大歓声があがった。「ゲストスピーチは、SUPER E