イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２７日、ホルムズ海峡を通過しようとした船舶に警告を発して通過を阻止したと発表した。米国のトランプ大統領の「ウソ」を受けた措置としており、海峡は「封鎖された」と主張した。トランプ氏は２６日の閣議で、イランが最近、パキスタン船籍を含む１０隻の石油タンカーの海峡通過を許可したと指摘。停戦交渉に真剣に臨むイランからの「贈り物」と発言していた。しかし、イランは現時点