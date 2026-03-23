実業家・堀江貴文氏（53）が21日に公式X（旧ツイッター）を更新し、あの人気料理研究家に物申した。料理研究家・リュウジ氏は、クックパッドの新機能について抗議。SNSやウェブで見つけたレシピを「あとで作るための個人の記録」として保存できるというものだが、堀江氏は「レシピは著作権ないから、AI時代には蹂躙しまくられるな。リュウジさん乙」とポストしていた。また「リュウジ人の店のことマズいとか言ってる割に著