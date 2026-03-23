《クックパッドの新機能酷すぎるInstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステムこっちは必死で自己アカウントで頑張ってんすけど あまりにもレシピ製作者にリスペクトがない》3月21日にXでこう憤りを露わにしたのは、YouTubeで556万人のチャンネル登録者数を誇る人気料理研究家・リュウジ氏（39）。料理レシピサービス「ク