東の?パンチくん?、?西のシカやん?となるか――。大阪市で捕獲されたシカが受け入れ先の宿泊施設「能勢温泉」（大阪府能勢町）に２７日移送された。名前は「シカやん」で仮決定し、人気に火がつくか。奈良公園から迷い込んできたとみられるシカをめぐり、行政側は対応に苦慮。奈良では天然記念物だが、越県した途端に殺処分の対象となる野生鳥獣扱いとなり、奈良での受け入れが拒否されるドタバタがあった。維新の岩谷良平衆