ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が、25日までに自身のXを更新。米OpenAIによる生成AI「Sora」のサービス終了について言及した。堀江氏は「Sora2一日24億円もかかってたのか」と率直な感想を述べた上で「俺のバスケットボール動画生成だけで100億円は消費されてんな笑」と自虐的なツッコミを入れた。「Sora」が普及後、SNSでは堀江氏にまつわる動画が一気に拡散されていた。堀江氏がスーパーマーケット内でバスケットボー