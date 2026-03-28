3月末で使えないETCカードに注意NEXCO東日本は、2026年3月末に有効期限を迎えるETCカードへの注意を呼びかけています。有料道路の料金所を円滑に通過できるETCは、多くの車両に普及しています。【画像】「えっ…！」使えない？ これが「NGなETC」の見分け方！ 画像で見る！（20枚）しかし、日常的に使用しているETCカードに有効期限があることは見落とされがちです。現在、2026年3月末で期限を迎えるカードが多数存在して