イラン攻撃から1か月。世界が直面するエネルギー危機に、影響を懸念する声が高まっている。世界の国々は、どう対処しようとしているのか。インドや韓国の動きを追った。【写真を見る】日本の石油供給「史上最大の危機」…世界が奔走するエネルギー争奪戦「経験した中で最大のエネルギー危機」緊張増す中東情勢アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から1か月。停戦交渉がまとまらない中、トランプ大統領はイランの発電所などへ