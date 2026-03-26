24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が、25日更新のYouTubeチャンネル「REAL VALUE」にMCとして出演。積極的に発言する一幕があった。今回のテーマは「新格闘技タイヤファイトを広めたい」だった。タイヤファイトとは1分1ラウンド制、双方の片足をタイヤに入れて開始、使えるのは痛くないグローブ着用の拳のみ、ダウンかタイヤから足を離すとKO、というルール。実際に2人のファイターが実戦を披露した。