高須クリニックの高須克弥氏が28日、自身のXを更新。日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で、これまで第3弾まで放映されているダウンタウン・松本人志を起用した同院CMの“第4弾”について「第4弾は明日のガキの使いやあらへんで」と“予告”した。【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾“大胆な変化”見せる松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに