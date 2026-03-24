ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が24日までに自身のXを更新。大手料理レシピサイト「クックパッド」の改変に異議を唱えた料理研究家のリュウジ氏（39）に対し、苦言を呈した。リュウジ氏は自身のXで、クックパッドがリリースした機能「レシピスクラップ」について言及。「InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステム