また“物言い”がついてしまった。【もっと読む】高市外交は「二重苦」の真っただ中…チャイナリスクとトランプ関税問題で削がれる日本の国益陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者が24日、東京都港区の中国大使館の敷地内に侵入。建造物侵入容疑で警視庁に逮捕された一件について、中国共産党系の「環球時報」が27日、「日本政府はいまだに謝罪すら行わず、『深く遺憾』と述べるにとどまっている。浅はかな態度だ」と批判。日