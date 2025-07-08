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5G NR: NSA - n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 / SA - n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n48
4G LTE: FDD - Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 66 / TDD - Band 38, 40, 41, 42, 48
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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