お祭りのような雰囲気を楽しめる！酒ハイに出会う夏

期間:2025年6月13日(金)〜6月27日(金)

国分首都圏と国分関信越が監修し、サンシャインシティが企画する「酒ハイに出会う夏」が6月13日(金)〜6月27日(金)に開催!

池袋・サンシャインシティ専門店街アルパの飲食店12店舗にて、日本酒を炭酸水で割って飲む「酒ハイ」を楽しめます。

池袋・サンシャインシティ内の専門店街アルパ飲食店12店舗にて、「酒ハイ」とぴったりな各店一押しのBESTおつまみを提供し「酒ハイ」とのマッチングを体験することができます。

対象店舗が多く集まる専門店街アルパ3F通路には酒ハイをイメージした装飾が登場し、お祭りのような雰囲気を楽しめます。

暑い時期にもぴったりな新しい味わいの酒ハイを一度ご賞味ください。

<参加店>

池袋ぱすたかん、スタンド源ちゃん、伊勢ろく、帯広豚丼 豚丼一番・北海道番屋、海人酒房、香港市場、萬力屋、カフェ マイアミガーデン、JASMINE THAI、中華旬彩料理・火鍋 聚、築地食堂 源ちゃん、博多天ぷら やまや

