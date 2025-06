【hololive night】 7月5日16時15分 開催予定

カバーは、ロサンゼルス・ドジャースとホロライブプロダクションのコラボ企画「hololive night」第2回を7月5日16時15分(現地時間)に実施する。

今回は「一伊那尓栖」さん、「IRyS」さん、「古石ビジュー」さんが試合開始アナウンスやエールビデオ、7回裏の「Take Me Out to The Ball Game」歌唱を行なう。加えて会場内に等身大パネルを展示する他、ドジャースタジアムからあの生配信企画を実施するという。

配信内では特別企画「WHO'S got the MOVES?!?!」の実施をはじめとしたコンテンツを展開する。またドジャースタジアム内各ショップにて、コラボグッズを販売する。本イベントのチケットの購入者には「アメリカンベースボール風トレーディングカード」を進呈する。カードはランダムでコラボタレントの複製サインが描かれている。

コラボグッズ

