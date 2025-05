【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中 高校生 招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

コトブキヤは、5月14日より開催しているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「ゴジラ(1989)」を展示している。

本製品は、怪獣と言う存在に内在する「重さ」「恐ろしさ」「美しさ」の全てを、一点の曇りなく、形に落とし込み、細部まで研ぎ澄まされたプロポーションと圧倒的なディティールが特徴の“モンスター造形美の頂点”を目指したプラモデルシリーズ「極獣造形 ABSOLUTE STRUCTURE」より、第1弾として「ゴジラ(1989)」をプラモデルで表現したもの。

今回イベント会場の同社ブースにて本シリーズ専用展示エリアが設けられており、本シリーズの特徴を説明したパネルや、複数のパーツによって構成されるゴジラのディティールやテクスチャの細やかさを説明している。

また本製品の彩色原型も展示しており、尻尾や背中の棘、表皮のざらつき具合までも細やかに表現されたゴジラを確認することができる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.