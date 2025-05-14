【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：4月8日より毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて4月9日より毎週水曜1時～

　アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」について、第6話「キシリア暗殺計画」のキャラクター情報が解禁された。

　今回は、サイコミュ兵器開発に携わるジオン公国軍大尉「シムス・アル・バハロフ」や、地球連邦軍大佐の「バスク・オム」、地球連邦軍大尉「ゲーツ・キャパ」、地球連邦軍少尉「ドゥー・ムラサメ」のキャラクター情報が解禁された。

□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」キャラクター
□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」メカ

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