「ガンダム ジークアクス」より「シムス・アル・バハロフ」や「バスク・オム」など第6話のキャラクター情報が解禁！
【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：4月8日より毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて4月9日より毎週水曜1時～
□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」キャラクター
アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」について、第6話「キシリア暗殺計画」のキャラクター情報が解禁された。
今回は、サイコミュ兵器開発に携わるジオン公国軍大尉「シムス・アル・バハロフ」や、地球連邦軍大佐の「バスク・オム」、地球連邦軍大尉「ゲーツ・キャパ」、地球連邦軍少尉「ドゥー・ムラサメ」のキャラクター情報が解禁された。
□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」キャラクター
□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」メカ
◤キャラクター解禁◢- 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） (@G_GQuuuuuuX) May 14, 2025
シムス・アル・バハロフ
Simus Al Bakharov
CV: #庄司宇芽香#GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/fScrR1ghwd
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バスク・オム
Bask Om
CV: #安元洋貴#GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/FZ6XEO4s46
◤キャラクター解禁◢- 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） (@G_GQuuuuuuX) May 14, 2025
ゲーツ・キャパ
Gates Capa
CV: #村瀬歩#GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/q06DNOoGlY
◤キャラクター解禁◢- 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） (@G_GQuuuuuuX) May 14, 2025
ドゥー・ムラサメ
Deux Murasame
CV: #金元寿子#GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/0VGFl0aHe5
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